Meinung zum Ukraine-Konflikt : So nah war die heutige Jugend noch nie einem Krieg

Die Jugend von heute kennt Kriege nur aus dem Geschichtsunterricht. Wie steht sie zu der Situation in der Ostukraine?

Schwerin | In diesem Artikel erfährst Du: warum sich der Ukraine-Konflikt so nah anfühlt was unsere Generation von der unserer Eltern und Großeltern unterscheidet wie die politische Jugend in MV zu Nord Stream 2 steht Wir sind eine Generation, die den Krieg nur aus Erzählungen kennt. Wir sind in unseren 20ern, gehen noch zur Schule oder wollen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.