Bildungsministerium : Simone Oldenburg: „Mit uns wird es keine Schulschließungen geben“

Bildungsministerin will Gesetz ändern: Dass Schulen schließen müssen, weil sie zu wenig Schüler haben, damit soll bald Schluss sein.

Mecklenburg-Vorpommern | Dass Schulen schließen müssen, weil sie zu wenig Schüler haben, damit soll bald Schluss sein, fordert Simone Oldenburg (Die Linke), Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern. Und kündigt an: „Mit uns wird es keine Schulschließungen geben. Wir wollen Schulstandorte in Wohnnähe, die gute Lern- und Arbeitsbedingungen für Schülerinnen und Schüler sowie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.