Verkaufsoffener Sonntag in MV : Shopping mit Black Week-Angeboten und Corona-Ampel

Am ersten Advent kann letztmalig vor Weihnachten am Sonntag eingekauft werden. Händler hoffen auf guten Umsatz. Die Corona-Ampel trübt die Stimmung.

Schwerin | Am 28. November heißt es zum letzten Mal in diesem Jahr: verkaufsoffener Sonntag in MV. Wer an einem langen Wochenende die Weihnachtsgeschenke besorgen will, hat nur noch am ersten Advent dazu Gelegenheit. Im Hinblick auf die laufende Black Week könnte sich das besonders lohnen. Viele Händler locken bis zum Ende der Woche auch im Nordosten mit den ...

