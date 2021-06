Schwerin : Schwimmer beim Freibad Kalkwerder vermisst

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte am Mittwochabend nach einem vermissten Schwimmer im Schweriner See.

Schwerin | Es kam zu einem Großeinsatz am Mittwochabend beim Freibad Kalkwerder. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Schlossgarten, der Polizei, der DRK-Wasserwacht und der DLRG haben im Schweriner See nach einem vermissten Schwimmer gesucht. Gegen 17.30 Uhr war die Person außerhalb des Bads von Rettungsschwimmern der Wasserwacht vom...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.