Landtag Mecklenburg-Vorpommern : So will Manuela Schwesig jetzt das Land umkrempeln

Eine sozial-ökologische Marktwirtschaft, grüne Weltspitze und der Kampf gegen die Pandemie – das waren die Kernthemen der Regierungserklärung im MV-Parlament.

Schwerin | An diesen Worten wird Manuela Schwesig (SPD) gemessen werden: „In fünf Jahren soll es grüne Gewerbegebiete geben, in denen sich neue Unternehmen angesiedelt haben, Industrieunternehmen, die mit erneuerbaren Energien wertvolle Produkte herstellen. Beschäftigte in unserem Land sollen besser bezahlt werden, auf der Grundlage verlässlicher Tarifverträge u...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.