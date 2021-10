Koalition : Schwesig setzt auf rot-rote Landesregierung

Schwesig setzt auf rot-rote Landesregierung. Die Sondierungen sind beendet: Jetzt sollen Koalitionsverhandlungen mit den Linken aufgenommen werden, hat die SPD entschieden. Die CDU reagiert bissig.

Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern wird aller Voraussicht nach in den kommenden fünf Jahren von einer rot-roten Koalition regiert: „Wir nehmen Koalitionsverhandlungen mit der Linken auf“, sagte am Mittwochabend SPD-Landeschefin und Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Das haben laut Schwesig Landesvorstand, Landesparteirat und die neue Fraktion in Güstrow einsti...

