Nach Genesung von Krebserkrankung : Manuela Schwesig für drei Wochen in der Reha

Die Ministerpräsidentin möchte dennoch Termine wahrnehmen. Sollte dies nicht möglich sein, steht Glawe als Stellvertreter bereit.

Schwerin | Nach ihrer vor rund einem Jahr beendeten Krebs-Therapie hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig angekündigt, erneut Reha-Behandlungen in Anspruch zu nehmen. Sie werde wegen der Corona-Pandemie und der besonderen Situation für das Bundesland allerdings keine vollständige Reha antreten, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag am...

