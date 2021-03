Kampf gegen Corona-Pandemie : Schwesig kritisiert Impftempo in Mecklenburg-Vorpommern

Nach einem guten Start sei man derzeit nicht zufrieden, so die Ministerpräsidentin. Es gebe gleich mehrere Probleme.

Schwerin | Das Impfen geht Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) in Mecklenburg-Vorpommern zu langsam. Nach einem guten Start sei man derzeit nicht zufrieden mit dem Impftempo im Land, sagte Schwesig am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag. Es habe zwischenzeitlich Sorgen mit dem Astrazeneca-Impfstoff gegeben, aber auch die Hotline zur Verg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.