Rettungshubschrauber im Einsatz : Drei Schwerverletzte nach Unfall bei Viereck

Einsatz von zwei Rettungshubschraubern in der Nähe von Viereck: Grund war ein schwerer Verkehrsunfall.

Viereck | Drei schwer verletzte Personen und 16.000 Euro Schaden – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls zwischen Pasewalk und Torgelow. Wie die Polizei am Dienstagvormittag mitteilte, hatte sich dieser bereits am Montag auf der L321 in der Nähe von Viereck ereignet. Grund: Offenbar hatte ein 53-jähriger Autofahrer beim Abbiegen einen anderen Wagen übersehen...

