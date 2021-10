Von Rostock bis Malchow : Schwertransport auf A19 sorgt für Verkehrsbehinderungen

Am kommenden Wochenende wird die Autobahn in der Nacht zeitweise voll gesperrt.

Rostock | In der Nacht von Sonnabend, den 16. Oktober, auf Sonntag finden auf der A19 Schwertransporte zwischen Rostock und AS Malchow statt. Die Autobahn GmbH des Bundes rechnet mit erheblichen Behinderungen des öffentlichen Verkehrs. Teilweise wird die Autobahn gesperrt In der Zeit von 22 bis etwa 23.30 Uhr wird die A19 in Richtung Überseehafen zwischen...

