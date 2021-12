Aeroflot-Drama am 12.12.1986 : 20 Schweriner Schüler sterben bei Absturz - Buchprojekt läuft

Der Flugzeugabsturz von 1986, bei dem 20 Schüler starben, ist bis heute ein Trauma für Schwerin. Wie SED und Staatssicherheit reagierten, wie Betroffene das Drama erlebten, soll ein Buchprojekt aufarbeiten.

Schwerin | Seit 35 Jahren liegen in jedem Jahr im Dezember frische Blumen auf dem Schweriner Waldfriedhof. Angehörige und Freunde erinnern an die 23 Schweriner Opfer des Flugzeugabsturzes im Jahr 1986. Am 12. Dezember ereignete sich damals eines der schwersten Unglücke in der Zivilluftfahrt der DDR. Beim Landeanflug auf den Flugplatz Berlin-Schönefeld stürzte ei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.