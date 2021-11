Schwerin und Rostock : Zoos verschärfen Besuchsregeln

Tierhäuser in den Zoos in MV können nur noch von Geimpften und Genesenen besucht werden.

Schwerin | Zugangsbeschränkungen in den Zoos in MV: Nach den weiter steigenden Corona-Fällen verschärfen die Zoos in Schwerin und Rostock die Schutzregeln. In Schwerin werden die Tierhäuser von montags bis freitags ganz geschlossen, teilte der Zoo in den sozialen Medien mit. Die Häuser würden nur noch am Wochenende geöffnet. Seit Donnerstag gilt im Tierpark die ...

