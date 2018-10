Malchower Sexualstraftäter : Daniel P. drohte: „Wenn du Mama was sagst, sperre ich dich in den dunklen Keller“

Neue Entwicklungen im Fall des in Malchow verhafteten Sexualstraftäters: Die Mutter eines der Opfer äußerte sich.

von ebbu

30. Oktober 2018, 17:41 Uhr

Ein schier unglaublicher Fall, der gestern bekannt wurde: Ein 33-jähriger wurde am Freitag verhaftet, nachdem er mit einem bundesweiten Strafbefehl wegen dem Verdacht des sexuellen Missbrauchs gesucht wurde. Der Malchower soll sich demnach in mindestens sieben Fällen an zwei Mädchen im Alter von vier und einem Jahr vergangen haben. Doch dem einschlägig vorbestraften Mann werden noch weitere Fälle vorgeworfen.

Ganz gezielt soll Daniel P. auf Datingportalen nach jungen Müttern gesucht haben. So habe er bereits vor dem zuletzt bekanntgewordenen Fall Kontakt zu einer jungen Frau mit Kind Kontakt aufgenommen. Auch danach soll es offenbar zu einem schweren sexuellen Missbrauch eines siebenjährigen Mädchens gekommen sein. Eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten wurde verhängt. Da das Urteil jedoch nicht rechtskräftig war, befand sich der Mann weiterhin auf freiem Fuß.

Einschlägig hielt sich in Malchow das Gerücht, dass ein Sexualstraftäter dort wohnen würde. Wissen konnte es niemand. Bis zu dem Tag als die vierjährige Tochter von Jette T.* sich ihr öffnete. Unserer Reporter hat mit ihr über das dunkle Leben neben Daniel P. gesprochen.



(* Name geändert)