Alt Tellin : Schweinezüchter will bei Hilfe Kapazität senken

Die Betreiber der abgebrannten Schweinezuchtanlage in Alt Tellin können sich vorstellen, ihre Kapazitäten zu reduzieren.

Alt Tellin | Voraussetzung dafür sei eine Art „Zukunftsprämie für die Weiterentwicklung der Schweineproduktion“ oder eine „Stilllegungsprämie“, wie es sie in anderen Ländern schon gibt, teilte ein Sprecher der Landwirtschaftlichen Ferkelzucht Deutschland (LFD Holding) am Mittwoch mit. So gebe es in Dänemark und den Niederlanden entsprechende Programme, die auf Kap...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.