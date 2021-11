Schweinepest in MV : Tötung von 4000 Schweinen hat begonnen – Suche nach Ursache läuft

MV lässt nach ASP-Fall 4000 Tiere im betroffenen Betrieb töten. Die Ursache wird gesucht. Schweinehalter dürfen hoffen.

Schwerin | Nach dem ersten bestätigten Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in MV werden weitere Maßnahmen umgesetzt, um eine Übertragung der Seuche zu verhindern. So hat am Mittwoch planmäßig die Tötung der etwa 4000 Schweine im betroffenen Mastbetrieb in der Gemeinde Lalendorf begonnen. Innerhalb von drei Tagen sollen die Kadaver unter Beachtung strenger ...

