Schwarzer Tag für Schiffbauer : MV Werften melden Insolvenz an

Seit Tagen ringen Land, Bund und der Eigentümer der MV Werften um ein Rettungspaket – vergebens. Am Montag meldeten die Schiffbaubetriebe Insolvenz an.

Schwerin | Herber Schlag für den Schiffbau in MV: Die Verhandlungen um neue Staatshilfen für die in der Corona-Krise in Liquiditätsnot geratenen MV Werften sind endgültig gescheitert. Nach monatelangem Finanzstreit haben die MV Werften in Wismar, Rostock und Stralsund gestern beim Amtsgericht Schwerin Insolvenz angemeldet. Die Nachricht kam in 25 Zeilen über die...

