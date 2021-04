Schulstart nach den Osterferien : Appell zur Nutzung von Schnelltests in Schulen

Damit Präsenzunterricht in ganz Mecklenburg-Vorpommern ermöglicht werden kann, werden umfassende Schnelltests an den Schulen empfohlen.

Schwerin | Nach zehntägiger Osterpause hat am Donnerstag in Mecklenburg-Vorpommern wieder der Unterricht begonnen. Dabei kehrten in weiten Teilen des Landes die Schüler der Klassen eins bis sechs sowie der Abschlussklassen zum Präsenzunterricht in ihre Schulen zurück. Die Schüler der anderen Klassenstufen werden abwechselnd in der Schule und zu Hause unterrichte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.