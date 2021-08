Schulen in MV : Erklären, fördern, testen: Wie Studenten Lehrer unterstützen

In Mecklenburg-Vorpommern helfen Lehramtsstudenten in Schulen mit, die Folgen von Corona für den Schulalltag abzumildern – so wie Julia Gammelin und Brian Gerber an der Friedensschule Schwerin.

Schwerin | „Wie schreibt man noch mal Jacke?“ Julia Gammelin geht in die Hocke und beantwortet leise die Frage der Schülerin. Zwei Reihen davor ist sich ein Junge nicht sicher, ob er die Übungsaufgabe aus dem Deutschbuch richtig verstanden hat. Die Lehramtsstudentin erklärt ihm noch mal genau, was er machen soll. Aufmerksam geht sie in der Klasse 3c der Schwe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.