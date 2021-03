Schulen in MV : Präsenzunterricht wird hochgefahren

Ab Mittwoch sind freiwillige Selbsttests an Schulen möglich – vorerst einmal wöchentlich

Schwerin | Zurück zur Normalität: Für weitere Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern geht es in dieser Woche dabei ein ganzes Stück voran. Heute von diesem Montag an können im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte die Klassen sieben bis elf bzw. Berufsschulklassen zum Wechselunterricht an die Schulen zurückkehren. Ab Mittwoch, dem 17. März, ist das d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.