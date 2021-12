Neue Arbeitsplätze in Pasewalk : Schuhhersteller Birkenstock baut neues Werk in Vorpommern

Die Stadtvertreter Pasewalks stimmten der Ansiedlung mit großer Mehrheit zu. Das Werk soll bis Frühjahr 2023 im Industriepark Berlin-Szczecin gebaut werden.

Pasewalk | Die in Rheinland-Pfalz ansässige Birkenstock Group (Linz) investiert rund 50 Millionen Euro in ein neues Werk in Pasewalk in Vorpommern. Wie die Geschäftsleitung am Donnerstag auf einer Stadtvertretersitzung vorstellte, sollen damit anfangs 400 Arbeitsplätze, später bis zu 1000 Arbeitsplätze geschaffen werden. 60 Standorte wurden geprüft Die Sta...

