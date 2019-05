Mecklenburgische Seenplatte : Schülerrat protestiert gegen rechtsextreme Wahlwerbung an Schulen

Grund sei, dass eine NPD-Jugendorganisation wenige Tage vor den Europa- und Kommunalwahlen am 26. Mai «Anschreiben mit Flyern und Download-Angeboten für rechts-nationale Musik und Videos» an Schülervertretungen sende.

von Winfried Wagner

22. Mai 2019, 09:24 Uhr

Dies erklärte Amina Kanew als Sprecherin des Schülerrates am Mittwoch in Neubrandenburg. Alle anderen Parteien hielten sich an den Wunsch der Schulen, dass sechs Wochen vor Wahlen an Schulen keine Partei- und Personenwerbung mehr vorkommen soll. Kanew lernt an der vom Landkreis betriebenen Beruflichen Schule für Wirtschaft und Verwaltung in Neubrandenburg und gehört auch dem Landesschülerrat im Nordosten an.