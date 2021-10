Die Inzidenzen steigen : Schärfere Corona-Regeln nun auch an Mecklenburgischer Seenplatte

Seit Donnerstag gelten erweiterte Testpflichten für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind.

Neubrandenburg | Auch im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte gelten seit Donnerstag erweiterte Testpflichten für Menschen, die nicht gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind. Die entsprechenden Regeln der Corona-Landesverordnung greifen, weil der Landkreis an mehreren Tagen in Folge auf der Stufenkarte des Landes gelb war. In diesen Bereichen ist ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.