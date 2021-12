SVZ.Gesundheit! : Neue Magazinfolge zum Thema Corona in MV

Das Coronavirus war das bestimmende Thema des zu Ende gehenden Jahres. Auch in der neuen Folge unseres Videomagazins steht es im Mittepunkt. Wir hörten uns dazu in den Schweriner Helios Kliniken um.

von Karin Koslik

14. Dezember 2021, 05:00 Uhr

Schwerin | Es kommt einem schon viel länger vor, und doch war es erst am 27. Januar vergangenen Jahres, dass erstmals bei einem Menschen in Deutschland das Coronavirus nachgewiesen wurde. Der Mann aus Bayern hatte sich auf einer Weiterbildung bei einer Kollegin aus China angesteckt.

Seither hat das Virus unser aller Leben mehr oder weniger auf den Kopf gestellt. Masken, Desinfektionsmittel, Kontaktbeschränkungen, Schulschließungen, Tests, Quarantäne – viele Begriffe, die wir vor zwei Jahren kaum kannten, bestimmen unseren Alltag. In Deutschland haben sich bislang 6,53 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, knapp 106 000 sind seit Anfang 2020 daran gestorben.

In Schwerin zurzeit keine dramatischen Szenen

In der neuen Ausgabe unseres kostenlosen Video-Magazins „SVZ.Gesundheit!“, die am 14. Dezember ab 18.30 Uhr auf unserer Internetseite zu sehen sein wird, blicken wir zurück auf das Corona-Jahr 2021 und konkret darauf, wie es Beschäftigte und Patienten der Schweriner Helios Kliniken überstanden haben.

Die gute Nachricht lässt sich bereits vorwegnehmen: Zumindest derzeit spielen sich in Schwerin keine Szenen ab, wie sie Fernsehnachrichten und -magazine aus Süddeutschland, Sachsen und Thüringen zeigen. Dass die große Mehrheit der Beschäftigten – die Rede ist von 90 Prozent und mehr – vollständig geimpft ist, trägt dazu nach Ansicht der Klinikleitung ebenso bei wie der Durchimpfungsgrad in der Bevölkerung. So gibt es, korrelierend zur sehr hohen Inzidenz, zwar auch viele Menschen mit Erkrankungssymptomen. Die Zahl der sehr schwer Erkrankten aber hält sich in Maßen.

Über den Alltag in der Lungenklinik sprechen wir in der Sendung mit deren Chefarzt, Dr. Wolfram Grüning. Auch der Schweriner Helios-Klinikgeschäftsführer Daniel Dellmann kommt in unserer neuen Ausgabe von „SVZ.Gesundheit!“ zu Wort.

Atmungstherapeut schildert seinen Alltag auf der Corona-ITS

Außerdem ist Clemens Reifenstein unser Gesprächspartner. Der gelernte Krankenpfleger hat sich zum Atmungstherapeuten qualifiziert und arbeitet auf der internistischen Intensivstation mit Coronapatienten. Vollschutz anzulegen, zusammen mit fünf anderen Kolleginnen und Kollegen Schwerstkranke auf den Bauch zu drehen, damit ihre Lunge besser belüftet wird – das ist für ihn Arbeitsalltag.

