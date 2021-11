Rot-rote Regierung in MV : SPD und Linke unterzeichnen Koalitionsvertrag in Schwerin

Geschafft! Die neue Landesregierung von MV steht. SPD und Linke in Mecklenburg-Vorpommern stimmen dem Koalitionsvertrag fast einstimmig zu.

Schwerin | Die rot-rote Landesregierung in Schwerin kann starten. Nach den beiden Parteitagen in Wismar und Güstrow, bei denen die Delegierten nahezu einstimmig die Koalitionsvereinbarung absegneten, wurde in Schwerin der Koalitionsvertrag unterschrieben. Weiterlesen: SPD-Parteitag in Wismar: Manuela Schwesigs alte Botten, Spitzen und Giftpfeile Lin...

