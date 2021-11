Geplante rot-rote Regierung : SPD und Linke in MV setzen Koalitionsgespräche heute fort

Nur noch wenige Themen sind bei den Koalitionsverhandlungen in Schwerin offen. Doch bietet der Bereich des Innenministeriums, über den nun verhandelt wird, einigen Gesprächsstoff.

Schwerin | Die Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Linken in Mecklenburg-Vorpommern gehen auf die Zielgerade. Am Donnerstag wollen beide Parteien ihr ursprünglich für Montag geplantes Gespräch zu den Themen Inneres, Kommunen, Justiz und Europa nachholen. Das Treffen war mit Rücksicht auf einen Trauerfall im Umfeld der Unterhändler verschoben worden. Als let...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.