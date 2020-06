Schwerin : Erneute Kritik an Äußerungen von Barbara Borchardt

Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben mit deutlicher Kritik auf die neuerlichen Äußerungen der umstrittenen Landesverfassungsrichterin Barbara Borchardt (Linke) zum Mauerbau reagiert

von Frank Pfaff/dpa

08. Juni 2020, 15:48 Uhr

Die Regierungsfraktionen von SPD und CDU haben mit deutlicher Kritik auf die neuerlichen Äußerungen der umstrittenen Landesverfassungsrichterin Barbara Borchardt (Linke) zum Mauerbau reagiert. „Ihre Formulierungen zu den Mauertoten sind völlig indiskutabel und aufs Schärfste zurückzuweisen“, sagte CDU-Fraktionschef Torsten Renz am Montag in Schwerin. Ähnlich äußerte sich der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Krüger: „Ich verurteile alle Äußerungen zur Relativierung der Mauer und der Mauertoten.“ Beide Politiker wollten sich zwar nicht zu dem von der AfD-Fraktion für die Landtagssitzung am Mittwoch angekündigten Dringlichkeitsantrag äußern, der auf ein Ausscheiden Borchardts aus ihrem Richteramt zielt. Doch machten sie deutlich, die Wahl nicht rückgängig machen zu wollen. „Wir haben sie gewählt“, sagte Krüger.

Ein Deal mit Folgen

Laut Renz war die Zustimmung zur Kandidatin der Linken Teil eines „Pakets“, um für alle neu zu wählenden Verfassungsrichter des Landes die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit zu sichern. Borchardt benötigte dafür überraschend aber einen zweiten Wahlgang.

Die frühere Landtagsabgeordnete hatte sich auch nach ihrer Wahl zu den Zielen der Parteigruppierung Antikapitalistische Linke bekannt, die im Bund vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Die Kritik nahm zu, nachdem Borchardt in einem Interview der „Süddeutschen Zeitung“ zur innerdeutschen Mauer sagte: „Es gab Mauertote auf beiden Seiten, es sind auch Grenzsoldaten erschossen worden.“ In dem Gespräch hatte sie aber auch betont, „selbstverständlich auf dem Boden des Grundgesetzes“ zu stehen.

Weiterlesen: Barbara Borchardt - die Genossin Verfassungsrichterin

Linke in Mecklenburg-Vorpommern steht hinter Barbara Borchardt

Ach hätten sie doch geschwiegen