Landtagswahl 2021 : SPD steht in MV weiter ganz hoch in der Wählergunst

Die Partei von Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Manuela Schwesig kommt laut Umfragen wenige Tage vor der Wahl auf 39 Prozent. Die anderen Parteien liegen weit dahinter.

Schwerin | Bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern an diesem Sonntag zeichnet sich ein klarer Sieg der SPD ab. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten ZDF-Politbarometer Extra hervorgeht, kommt die Regierungspartei von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig wenige Tage vor der Wahl auf 39 Prozent. Die Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen hatte im Auftrag d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.