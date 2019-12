Mecklenburg-Vorpommern : Rund 650 000 D-Mark dieses Jahr getauscht

Die D-Mark stirbt nur langsam: Dieses Jahr sind in den beiden Bundesbank-Filialen in MV bislang rund 650 000 D-Mark in Euro getauscht worden.

von Iris Leithold

23. Dezember 2019, 09:23 Uhr

Rund 650 000 D-Mark sind in diesem Jahr in Mecklenburg-Vorpommern in Euro umgetauscht worden. Bis zum 19. Dezember waren es genau 650 990,34 DM, die in den beiden Bundesbank-Filialen in Rostock und Neubrandenburg in 332 848,48 Euro gewechselt wurden, wie der Sprecher der Bundesbank-Hauptverwaltung in Hamburg, Christian Hecker, der Deutschen Presse-Agentur sagte .„Durchschnittlich kamen pro Tag zwölf Kunden“, sagte er.

Jeder habe im Schnitt DM-Banknoten und -Münzen im Gegenwert von 109 Euro getauscht. Allerdings seien die Durchschnittswerte nur begrenzt aussagefähig, da die Zahlen stark schwankten. Im ganzen Jahr 2018 waren 674 620,57 DM zum Umtausch in Euro vorgelegt worden - 24 000 Euro mehr als in diesem Jahr bis zum 19. Dezember.

Umtauschen kann durchaus noch ein paar Jahre so weitergehen

Nach Berechnungen der Bundesbank standen am 30. November 12,46 Milliarden DM aus, die noch nicht in Euro getauscht worden sind. Davon entfielen 5,83 Milliarden DM auf Banknoten und 6,63 Milliarden DM auf Münzen.

Die Trennung von 100-Mark-Scheinen, 200ern, 500ern und 1000ern scheint besonders schwer zu fallen. Von diesen sind laut Bundesbank-Zentrale in Frankfurt (Main) noch Banknoten im Wert von 3,55 Milliarden Mark im Umlauf.

Hecker gab zu bedenken, dass von den Münzen ein erheblicher Teil erfahrungsgemäß in den Händen von Sammlern sei und deswegen nicht zum Umtausch vorgelegt werde. Ein Teil des ausstehenden Bargeldes dürfte nach seinen Worten auch verloren gegangen sein, zum Beispiel durch Brände.

Der D-Mark-Berg wird nur langsam kleiner

Ende 2018 standen noch 12,54 Milliarden DM aus, ein Jahr davor waren es 12,63 Milliarden DM.

D-Mark-Scheine und -Münzen können in allen Filialen der Bundesbank kostenlos und zeitlich unbegrenzt umgetauscht werden.

Bundesweit werden pro Jahr nach Angaben der Bundesbank alte Scheine und Münzen im Wert von 70 bis 90 Millionen Mark eingereicht. Den allergrößten Teil des Geldes hatten die Bundesbürger allerdings bereits rund um die Einführung des Euro-Bargeldes Anfang 2002 umgetauscht. Ein erheblicher Teil der noch vorhandenen D-Mark dürfte sich nach Einschätzung der Bundesbank im Ausland befinden, denn sie galt als stabile Währung mit sogenannter Wertaufbewahrungsfunktion.