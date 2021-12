Größtenteils friedlich : Rund 17 000 Menschen bei Corona-Protesten in Mecklenburg-Vorpommern

Bei den Protesten am Montag versammelten sich Menschen vor allem in Rostock, Schwerin, Neubrandenburg und Waren. Nicht überall wurden Masken getragen. Währenddessen sind die Intensivstationen in MV ausgelastet.

Schwerin/Rostock | In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Demonstranten gegen Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht weiter gestiegen. Wie Polizeisprecher sagten, beteiligten sich am Montagabend rund 17 000 Menschen in 20 Städten an angemeldeten Spaziergängen, Kundgebungen und nicht angemeldeten Veranstaltungen. Tausende auf unangemeldeter Demonstration in Rostock...

