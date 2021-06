Von Stralsund auf die Insel : Rügenbrücke wegen Bauarbeiten am Dienstag gesperrt

Grund für die Maßnahme ist der Austausch von elektrischen Teilen der Verkehrsbeeinflussungsanlage. Die Arbeiten werden zunächst bis Mittwoch dauern.

Stralsund | Wegen des fälligen Austauschs von elektrischen Teilen der Verkehrsbeeinflussungsanlage ist die Rügenbrücke am Dienstag gesperrt worden. Die Arbeiten werden zunächst bis Mittwoch dauern, allerdings kann der Verkehr von Dienstagnachmittag an bis Mittwochvormittag wieder fließen, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr am Dienstag mitteilte. Der Ver...

