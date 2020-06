Revisionsprozess nach Foltertod : Angeklagter wurde zu eine Geldstrafe statt Haft verurteilt

Der Angeklagte hatte seine damalige Lebensgefährtin in Alt Rehse nackt ans Bett gefesselt und ausgepeitscht. Sie starb qualvoll. Ein erstes Urteil sah eine Freiheitsstrafe vor, jetzt ist klar: Der Mann muss nicht ins Gefängnis.

von Winfried Wagner

19. Juni 2020, 12:21 Uhr

Der Revisionsprozess um den mutmaßlich gewaltsamen Tod einer Frau bei Neubrandenburg ist mit einer deutlich geringeren Strafe zu Ende gegangen als in erster Instanz. Das Landgericht Neubrandenburg sprach den 54-jährigen Lebensgefährten am Freitag der Körperverletzung, versuchten Nötigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 15 Euro.

Genaue Todesursache nicht mehr feststellbar

Der Verurteilte habe die Frau in Alt Rehse damals wohl mit „einem peitschenartigen Gegenstand“ geschlagen, aber die genaue Todesursache sei nicht mehr feststellbar gewesen, sagte Richter Henning Kolf.

Damit blieb die Kammer deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft, die mehr als vier Jahre Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verlangt hatte.

Der Verurteilte und die 32-Jährige hatten sich 2015 via Internet kennengelernt, sie war aus Rheinland-Pfalz zu ihm gezogen. Er hatte bei der Polizei angegeben, sie 2016 im Streit in seinem Haus in Alt Rehse nackt ans Bett gefesselt und gepeitscht zu haben, weil sie „vom BND auf ihn angesetzt“ gewesen sei. Die Leiche hatten Polizisten erst Wochen später zufällig - auf eine Sackkarre gebunden - in dem Haus gefunden. Im ersten Prozess 2017 wurde der Mann zu fünf Jahren Haft verurteilt. Das hatte der Bundesgerichtshof mit Verweis auf die Schuldfähigkeit des Mannes wieder aufgehoben.