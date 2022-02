Ukraine-Krise : Stopp für Nord Stream 2: MV fordert Einstellung der Arbeit von Klima-Stiftung

Vor dem Hintergrund des Stopps des Genehmigungsverfahren für die Gaspipeline Nordstream 2 soll jetzt auch die Klimastiftung in Mecklenburg-Vorpommern ihre Arbeit ruhen lassen

Schwerin | Die Klimaschutzstiftung in Mecklenburg-Vorpommern soll ihre Arbeit ruhen lassen. Diese Aufforderung ergeht an den Vorstandsvorsitzenden, Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD). „Wir stehen hinter der Entscheidung der Bundesregierung", sagte die Stellvertretenden Ministerpräsidentin Simone Oldenburg (Linke) nach der Kabinettssitzung am Dienstagvorm...

