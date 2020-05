Coronavirus in Mecklemburg-Vorpommern : Regeln, die den Sommer retten!

War das jetzt eine „Öffnungsdiskussionsorgie“? Vor der Bundeskanzlerin Merkel so sehr warnte? Nein, was am Donnerstag Abend von der Staatskanzlei für MV vorgelegt wurde, ist die Konsequenz aus den weitreichenden Ankündigungen der Kanzlerrunde am Mittwoch. Die Bürger erwarten Antworten. Wenn man etwas kritisieren kann, dann die Art und Weise der Montagsentscheidungen zum Tourismus in Schwerin. Sie fielen außerhalb des MV-Plans, der seit dem 18. April den Weg aus den Corona-Verboten vorzeichnet. Am Donnerstag einigte sich das Kabinett auf die zweite Phase dieses Plans. Verwunderlich, dass bei dem Vorlauf eine so lange Debatte geführt werden musste. Da sollte man sich jetzt die Details genau ansehen. Die kommunale Ebene klagte bereits über die fehlende Beteiligung. Auch von Merkel stammt das Zitat, dass die Corona-Pandemie eine Zumutung für die Demokratie sei. Wenn der Lockdown als möglicherweise massivster Eingriff in die Grundrechte in der jüngeren Geschichte gilt, so sind die jetzigen Maßnahmen der Weg zurück. Längst haben Gerichte in Einzelfragen über die Verhältnismäßigkeit der Eingriffe geurteilt. Das Grundgesetz kennt keinen Ausnahmezustand, der es erlaubt, Grundrechte außer Kraft zu setzen. Außer in Katastrophenlagen. Sind diese aber immer weniger haltbar, sind auch die intensiven Freiheitsbeschränkungen obsolet. Das ist die gute Botschaft des gestrigen Tages.