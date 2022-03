Krieg in der Ukraine : Für Ukraine-Helfer in MV weniger Bürokratie und Steuerentlastung

Formalien haben bisher viele potenzielle Unterstützer ausgebremst. Jetzt hat das Bundesfinanzministerium mit einem Schreiben für Rechtssicherheit gesorgt. Die in MV ansässigen Ehrenamtsstiftungen sind erleichtert.

Neustrelitz/Güstrow | Auf dieses Signal haben auch in Mecklenburg-Vorpommern viele, die sich ehrenamtlich für Menschen in der kriegsgebeutelten Ukraine oder für aus dem Land Geflüchtete engagieren, seit Tagen gewartet: „Gemeinnützige Vereine können sich in der aktuellen Lage für Geflüchtete aus der Ukraine engagieren, auch wenn die Hilfe für Geflüchtete nicht ausdrücklich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.