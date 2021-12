Unterricht mal anders : Raus aus der Schule: Kinder in MV lernen im Labor und am Strand

Gerade in der Corona-Zeit bringt Unterricht außerhalb des Schulgebäudes Abwechslung. Ob Chemie-Unterricht in Groß Lüsewitz, Zooschulen oder die MariSchool - auch in MV lernen Schüler an ungewöhnlichen Orten.

Rostock | Wenn eine Kerze brennt, entsteht Wasser. Die Schüler der 8. Klasse sind erstaunt, dabei haben sie genau diesen Effekt gerade selbst gesehen. Ihr Chemie-Unterricht findet heute mal 30 Kilometer vom Schulgebäude in Graal-Müritz entfernt statt. Zwei Stunden lang stehen Hanna, Pepe, Emmi und die anderen im Labor des Forschungsverbundes MV in Groß Lüsewitz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.