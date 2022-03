Grimmen : Radfahrende Seniorin beim Abbiegen vom Auto angefahren

Die Radfahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

Grimmen | Am 13. März gegen 18 Uhr befuhr eine 66-jährige Fahrradfahrerin die Friedrichstraße in Grimmen aus Richtung Greifswalder Straße kommend in Richtung Bahnhof. Als diese auf Höhe des Tierparks Grimmen nach links abbiegen wollte, bemerkte dies der hinter ihr fahrende 21-jährige Autofahrer jedoch zu spät und fuhr gegen das Hinterrad der Radfahrerin. In ...

