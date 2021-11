Kultur : RTL-Wetterfee Maxi Biewer bringt Schneegeschichten nach Barth

RTL-Wetterfee Maxi Biewer lädt am 4. Dezember zur Lesung „Früher war mehr Schnee“ in die Kirche in Barth.

Barth | Eine Wetterfee, die nicht über das Wetter philosophiert, sondern stattdessen eine literarische Reise durch die schönsten Winter- und Weihnachtsgeschichten unternimmt: Das verspricht RTL-Moderatorin Maxi Biewer für ihre Lesung in Barth. „Ich mache seit vielen Jahren bei RTL das Wetter und jetzt endlich komme ich mal zu euch“, stellt sie sic...

