Bildung : Prüfungen an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern beginnen

Die Klausuren stehen in diesem Jahr wegen der Corona-Krise unter besonderen Vorzeichen.

von Frank Pfaff /dpa

07. Mai 2020, 16:47 Uhr

Mit der Abschlussklausur im Pflichtfach Deutsch beginnen am Freitag in Mecklenburg-Vorpommern die Abiturprüfungen. Wie das Bildungsministerium am Donnerstag in Schwerin mitteilte, folgen für die landesweit rund 6100 Abiturienten in der kommenden Woche Prüfungen unter anderem in den Fächern Kunst, Englisch und Mathematik. Die bis zum 30. Mai anberaumten Prüfungen sind wegen der wochenlangen Schulschließungen umstritten. Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) räumte ein, dass die diesjährigen Prüfungen angesichts der Corona-Pandemie unter besonderen Vorzeichen stehen.

Weiterlesen: Die Prüfungstermine stehen

Rund 4700 Schüler bei Mittlerer Reife gefordert

Gleichzeitig betonte sie aber, dass bis zur Schulschließung Mitte März im Abiturjahrgang der notwendige Unterrichtsstoff behandelt gewesen sei. Am Montag starten ebenfalls mit dem Fach Deutsch die Prüfungen zur Mittleren Reife, die Voraussetzung für viele Ausbildungsberufe ist. Rund 4700 Schülerinnen und Schüler treten dazu an.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveticker und auf unserer Dossierseite.