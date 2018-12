Neubrandeburg : Prozess um Drogenbande: Mehrjährige Hafstrafen gefordert

Angeklagte müssen sich wegen bandenmäßigen Drogenhandel in größerem Stil verantworten.

von Winfried Wagner

19. Dezember 2018, 14:06 Uhr

Im Prozess um bandenmäßigen Drogenhandel in größerem Stil am Landgericht Neubrandenburg hat die Staatsanwältin mehrjährige Freiheitsstrafen für die Angeklagten gefordert. Der 39-jährige Mann sollte für viereinhalb Jahre, sein 28 Jahre alter Komplize drei Jahre hinter Gitter, verlangte Staatsanwältin Daniela Röder-Rößner am Mittwoch.

„Jeder in der Gruppe hatte seine Aufgaben, vom Ankauf bis zum Absatz“, sagte die Anklägerin. Die Verteidiger bestritten, dass ihre Mandanten „bandenmäßig gehandelt haben.“ Man habe sich nur geholfen.

Die Anwälte forderten für den Älteren, der als „Chef“ bezeichnet wurde, maximal drei Jahre und zwei Monate Haft. Der 28-Jährige, den eine Polizistin als „Handlanger“ eingestuft hatte, solle „maximal drei Jahre in Haft.“

Kiloweise Drogen und mehr als 100.000 Bargeld

Die Staatsanwaltschaft hatte insgesamt drei Männern aus der Müritz-Region bandenmäßigen Drogenhandel in sieben Fällen von Mitte 2017 bis Juni 2018 vorgeworfen. Ihre Geschäfte waren im Juni bei einer Großrazzia mit 160 Beamten an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Nordbrandenburg und in Hamburg aufgeflogen. Beschlagnahmt wurden damals kiloweise Drogen und mehr als 100.000 Euro Bargeld. Zu der Gruppe sollen noch neun weitere Beschuldigte gehören.

Die beiden 39 und 28 Jahre alten Angeklagten hatten Geständnisse abgelegt. Das Verfahren gegen den Dritten wurde abgetrennt, nachdem dieser kein umfassendes Geständnis abgelegt hatte. Das Urteil sollte am Nachmittag verkündet werden.