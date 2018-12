Prozess in Neubrandenburg : Mehrjährige Haftstrafen wegen Drogenhandels verhängt

Die 39 und 28 Jahre alten Bekannten wurden in sechs von sieben Fällen schuldig gesprochen.

19. Dezember 2018, 16:41 Uhr

Wegen Drogenhandels in größerem Stil hat das Landgericht Neubrandenburg zwei Männer zu Freiheitsstrafen von vier und drei Jahren verurteilt. Die 39 und 28 Jahre alten Bekannten wurden in sechs von sieben Fällen schuldig gesprochen, wie Richterin Nicola Schmidt-Nissen am Mittwoch sagte.

Das Urteil entspricht weitgehend einem sogenannten Deal, den alle Seiten vorher im Falle von Geständnissen abgesprochen hatten. Die Männer waren bei einer Großrazzia im Juni an der Mecklenburgischen Seenplatte, in Nordbrandenburg und Hamburg aufgeflogen. Sie hatten gestanden, von Mitte 2017 bis Juni 2018 kiloweise mit Drogen gehandelt zu haben, die sie unter anderem aus Hamburg, Lübz und Rheinsberg (Brandenburg) holten.