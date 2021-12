Prozesse : Prozess gegen Mutter der getöteten Leonie: Eheres Urteil

Fast drei Jahre nach dem Tod der kleinen Leonie soll die Mutter ihr Urteil erhalten. Der Frau wird fahrlässige Tötung durch Unterlassen vorgeworfen. Ihren Ex-Lebensgefährten wird sie im Gericht nicht mehr treffen.

Torgelow | Im Prozess gegen die Mutter der getöteten Leonie aus Torgelow (Vorpommern-Greifswald) soll das Urteil bereits am 21. Dezember fallen. Die Verkündung werde öffentlich sein, wie Richterin Tanja Krüske am Dienstag am Amtsgericht Neubrandenburg ankündigte. Zuvor hatte die Kammer die persönlichen Verhältnisse der 27-jährigen Angeklagten erörtert und die Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.