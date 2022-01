Zikita startet : Wir wecken die Leselust

Unser beliebtes Zeitungsprojekt Zikita startet am Montag. 85 Kindergärten aus der Region wollen mitmachen. Trotz Corona. Auch der Bastelwettbewerb ist eröffnet.

Mecklenburg-Vorpommern | Wie wird das Wetter heute? Wer ist das auf dem Foto da? Sieht so der Anfangsbuchstabe von meinem Namen aus? Löcher in den Bauch fragen, das werden die Kita-Kinder in den nächsten Tagen wieder ihren Erzieherinnen und Erziehern, wenn sie bei der Zeitungslektüre gemütlich beisammensitzen. Ab heute startet nämlich unser Projekt Zikita und somit bekommt jedes Kind vier Wochen lang ein eigenes Zeitungsexemplar vor die Nase gelegt. „Dieses Jahr sind es 1950 Mädchen und Jungen aus 85 Kitas der Region“, sagt Jenny Neumann, die die Jugendprojekte in unserem Verlag koordiniert. Sich um die Zikita-Anmeldungen kümmert, Kitas mit Malheften und Begleitheften für Erzieher versorgt und rotiert, wenn es mal hakt und ein Zeitungspaket morgens nicht rechtzeitig in einer Kita eingetroffen ist. Jenny Neumann staunt, wie gern die Erzieherinnen und Erzieher auch in diesem Jahr wieder beim Projekt mitmachen. Als würde es kein Corona geben. „Zikita bringt halt frischen Wind in den Kita-Alltag“, glaubt sie. „Außerdem läuft das Projekt seit 2009. Die Kindergärten haben mittlerweile wohl einfach gute Erfahrungen gesammelt.“ Aber Kita-Kinder können doch noch gar nicht lesen. Das macht doch gar keinen Sinn, mag so mancher über das Projekt denken. „Und ob es Sinn macht. Es ist perfekt, um sich dem Thema Lesen zu nähern“, so Jenny Neumann, „allein das Ausschneiden der Buchstaben ist ein wunderbarer Übergang vom Anschauen zum selbst Lesen lernen. Sogar Mathe kann geübt werden mit Fragen wie: Wieviele Bilder sind in der Zeitung? Wieviele Seiten hat diese Ausgabe? Außerdem geben wir den Erziehern Tipps, wie sie mit Kinder über schlechte Nachrichten, wie Unwetter oder Terrormeldungen sprechen können.“ Mit Zeitungen wird getobt und getollt und natürlich gebastelt Natürlich darf bei Zikita der Spaß nicht zu kurz kommen. Nach der täglichen Lektüre müssen die Zeitungen in den Kitas für Spiel und Spaß herhalten. Es wird geknüllt, geklebt, zerrissen und geschnippelt. Im vergangenen Jahr baute sich die Kita „Sonnenkäfer“ aus Pölchow sogar ein Iglu aus 60 gedrehten Zeitungsrollen. Sie warfen ein Tuch drüber und fertig war die ungewöhnliche Behausung. Damit auch Eltern ihre Kinder im Zikita-Projekt begleiten können, bekommen Mama und Papa die gedruckte oder digitale Zeitung in den nächsten vier Wochen auf Wunsch kostenlos nach Hause. Vielleicht entdeckt der ein oder andere dann auch sein Kind in der Zeitung. Denn wir werden natürlich über das Zikita-Projekt berichten. Klar gibt es auch wieder einen Zikita-Bastelwettbewerb. „Vom Hut bis zum Schiffchen - wir freuen uns auf jede Menge Fotos von Kunstwerken, die die Kleinen aus ihren Tageszeitungen gezaubert haben“, sagt Jenny Neumann und verrät schon mal: „Am Ende verlosen wir aus allen Einsendungen drei bunte Überraschungspakete, in denen sich auch unsere Maskottchen Piet und Paula verstecken.“ Die Wettbewerbsfotos bitte bis zum 1. März auf die Reise schicken an zikita@medienhausnord.de. ...

