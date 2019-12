Mecklenburg-Vorpommern : Priborn: Sturmtief "Wilfried" wirbelt den 3. Advent durcheinander

Der Hauptfokus lag an der See und im höheren Bergland, aber auch an der Seenplatte gab es hin und wieder stürmische Böen.

von Susan Ebel

15. Dezember 2019, 17:51 Uhr

Am Sonntag bügelte Tief "Wilfried" mit seinem Windfeld über die Nord- und Ostsee hinweg. Der Hauptfokus lag zwar, wenig überraschend, an der See und im höheren Bergland, aber auch an der Seenplatte gab es hin und wieder stürmische Böen.

In der Nähe von Priborn fiel am Abend ein morscher Baum in die Krone eines anderen Baumes. Die Kameraden der Feuerwehr Priborn sägten den Baum kurzerhand auf und die Landesstraße konnte nach wenigen Minuten wieder freigegeben werden.

An der Ostseeküste registrierten die Messstationen einzelne Böen um 100 km/h. Im Landkreis Ludwigslust-Parchim mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren ebenfalls zu etlichen sturmbedingten Einsätzen ausrücken.



In der Nacht beruhigt sich das Wetter dann allmählich und auch die Temperaturen bleiben in den nächsten Tagen eher frühlingshaft.

