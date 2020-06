Exklusiv im Stream : Pre-Release-Set „10 Jahre Gestört aber geil“ von DJ DIZE ab 18 Uhr live

Schon vor der offiziellen Veröffentlichung präsentiert DJ DIZE zwei Remixe von seinem neuen Album.

von Dirk Buchardt

25. Juni 2020, 14:28 Uhr

Erst um 0 Uhr heute Nacht ist es so weit: Von Zehntausenden sehnsüchtig erwartet, erscheint das Album "10 Jahre Best of & More - Gestört aber geil". Mit uns können Sie bereits diesen Donnerstag ab 18 Uhr zwei coole Remixe von der CD erleben. Mario Fiebiger alias DIZE schickt sein Set live aus dem M8 Club&Lounge in Schwerin ins World Wide Web. Seien Sie dabei - am Ende gibt es zudem noch einen Knaller-Bonus!

