Warnung vor Gefahren im Wasser : Schönes Wetter sorgt für Anstieg bei den Badetoten in MV

Der Sommer 2021 lockt mit Temperaturen von 30 Grad und mehr ins kühle Nass von Ostsee und Binnenseen. Doch das schöne Wetter hat eine traurige Kehrseite.

Rostock/Schwerin | In Mecklenburg-Vorpommern ist die Zahl der Badeunfälle in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr wieder gestiegen. An der Ostseeküste und den Binnenseen kamen seit Juni bereits zehn Menschen beim Gang ins kühle Nass ums Leben, wie der Sprecher des Landesamtes der Wasserschutzpolizei in Rostock, Sebastian Seibel, der Deutschen Presse-Agentur sagte. ...

