Ermittlungen dauern an : Polizei und Feuerwehr bergen gesunkenen Kutter in Tarnewitz

Das Boot wurde zuerst von Tauchern auf noch im Inneren befindliche Personen untersucht. Der Eigentümer begleitete die Bergungsmaßnahmen.

Boltenhagen | Zuerst wurde das schlimmste befürchtet. Nachdem die Wasserschutzpolizei Wismar am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr informiert wurde, dass an der Weißen Wieck in Tarnewitz ein Kutter gesunken sei, durchsuchten vorerst Taucher das Boot. Um ausgetretene Betriebsmittel zu identifizieren, wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Auch interessant: Fi...

