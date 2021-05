Plau am See : Photovoltaik-Park in Betrieb genommen

Täglich verkehren Zehntausende Züge auf dem rund 33 000 Kilometer langen Streckennetz der Bahn. Der Energiebedarf ist gewaltig.

Gaarz | In Gaarz bei Plau am See ist am Montag ein großer Photovoltaik-Park in Betrieb genommen worden. Dazu haben das Unternehmen Enerparc und die Deutschen Bahn einen Stromliefervertrag über jährlich 80 Gigawattstunden abgeschlossen. Dies reicht, um alle Züge der Bahn 2,5 Tage fahren zu lassen, wie der Sprecher von DB Energie, Steffen Schulze, die Dimension...

