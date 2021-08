Petri Heil in MV : Angelboom im Corona-Jahr

Im vergangenen Jahr ist die Zahl der neuen Mitglieder in den Anglervereinen in MV auf einen Höchststand gestiegen.

Schwerin | Rute raus: Die Corona-Krise hat in MV so viele Angler an die Seenufer getrieben wie seit Jahren nicht mehr. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der neuen Mitglieder in den Anglervereinen im Land auf einen Höchststand gestiegen. Zu den etwa 45 000 Mitgliedern seien allein 600 neu, vor allem auch junge Angler hinzugekommen, erklärte der neue Präsident des ...

