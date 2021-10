Lachszuchtanlage Malchow : Peta möchte neue Lachsfabrik in Malchow verhindern

Tausende Tonnen Lachsfleisch könnten bald in Malchow produziert werden. Peta möchte das aber verhindern.

Malchow | In Malchow sollen bald tausende Tonnen Lachsfleisch pro Jahr produziert werden. Dies soll in einer neuen Lachszuchtanlage geschehen. Geht es nach der Tierschutzorganisation Peta, soll das Projekt jedoch gestoppt werden. Dafür hat sie eine Online-Petition ins Leben gerufen, die Stand Montag, 11. Oktober, 345 Personen unterschrieben haben. Facebook If...

