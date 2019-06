Pasewalk: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl auf A11

von svz.de

19. Juni 2019, 12:59 Uhr

Bei der Kontrolle eines LKW auf der A 11 am Dienstagabend gegen 19:50 Uhr, stellten Beamte der Bundespolizeiinspektion Pasewalk fest, dass gegen den 52-jährigen Fahrer ein Strafvollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Regensburg besteht. Der polnische Staatsangehörige sollte wegen eines Verstoßes gegen die Abgabenordnung (Steuerhinterziehung) eine Geldstrafe in Höhe von 3907,00 Euro entrichten. Er wurde vor Ort durch die Bundespolizisten verhaftet, konnte die Dienststelle in Pomellen nach Zahlung der Geldstrafe in der Nacht jedoch wieder verlassen. Durch die Zahlung ersparte er sich 156 Tage Ersatzfreiheitsstrafe.